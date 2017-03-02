«Зенит»: детали инцидента с Кокориным преувеличены бульварной прессой

Инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения, случился 25 февраля.
«По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК „Зенит“ не считает возможным комментировать произошедшее.
При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Галине Козловой.
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