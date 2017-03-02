Иско: я счастлив в «Реале» и хочу играть здесь много лет

Полузащитник мадридского «Реала» Иско отметил, что был бы не прочь продолжить выступление в своём нынешнем клубе, однако вновь не исключил, что по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку.
«У меня нет проблем. Я спокоен и счастлив в «Реале». Хочу играть здесь много лет. Просто дело в том, что карьера футболиста очень коротка. Единственное, что меня беспокоит, это игровая практика. К концу сезона мы примем решение», — приводит слова Иско Bernabeu Digital.
Ранее сообщалось, что в услугах Иско заинтересован не один европейский гранд, и «Барселона» в том числе. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2018 года.