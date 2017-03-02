Спортдиректор «Барселоны»: Пике говорит правду, нравится это людям или нет

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поддержал защитника Херарда Пике, который раскритиковал арбитров, работавших на матче «Вильярреал» — «Реал» (2:3). В одном из эпизодов Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «жёлтой субмарины», за то, что Бруно Сориано сыграл рукой. Пике сказал, что «Реал» набрал на 8 очков больше благодаря судейским ошибкам.
«Когда «Барселона» играла против «Вильярреала», у нас была аналогичная ситуация. Мяч попал в руку Бруно, ему не хватало только вратарских перчаток. Такова реальность. Херард говорит правду, нравится это людям или нет», — цитирует Фернандеса Marca.