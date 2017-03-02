Юрист: после слушаний по делу Еремёнко выглянуло солнышко

В четверг, 2 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялось рассмотрение апелляции полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Ерёменко.
Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста, опубликовал в своём «инстаграме» совместное фото с Ерёменко и написал: «После слушаний по делу Ерёменко выглянуло солнышко».
УЕФА дисквалифицировал Ерёменко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая разбиралась 2 марта. Решение уже принято, но, скорее всего, будет обнародовано в начале следующей недели.
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».