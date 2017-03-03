Вергара: фотография Кокорина в футболке с Эскобаром — это большая глупость

«Не знаю, кто такой Кокорин… А, он играет в «Зените»? Нападающий, да? Точно, вспомнил! Честно говоря, думаю, его фотография в футболке с Пабло Эскобаром — большая глупость. Как Эскобар может быть для кого-то примером, когда он ничего хорошего в жизни не сделал?! Глупо, очень глупо.
Многие думают, что в Колумбии есть проблемы с наркотиками. Но на самом деле они закончились лет 10 или 15 назад. Теперь наша страна сильно изменилась: там живут добрые и позитивные люди, строятся большие, удобные для жизни города», — сказал Вергара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Джерсоном Вергарой читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Кокорин в футболке с изображением Эскобара
Фото: instagram.com/kokorin9