Торрес сможет вернуться домой на следующий день после полученной травмы головы

Врачи сообщили, что нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в гостевом матче 25-го тура Примеры с «Депортиво» (1:1), сможет на следующий день вернуться домой.
Торрес на несколько минут потерял сознание на поле, но не переставал дышать. Он проведёт ночь в больнице, после чего сможет отправиться к родным.
«Нет поводов для тревоги», — цитируют испанские СМИ врачей поликлиники, в которой оказался Торрес.
Торрес был доставлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Осмотр не выявил у 32-летнего футболиста травматических повреждений.