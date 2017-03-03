Наставник «Кёльна» не очень верит в удачный исход матча с «Баварией»

Главный тренер «Кёльна» Петер Штёгер признался, что перед матчем 23-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» особых иллюзий не питает. Штёгер подчеркнул, что разница в классе между двумя командами слишком большая.
«Если «Бавария» будет в соответствующем состоянии, то определённо одержит победу. Если же у них будут проблемы, то их футболисты к концу матча решат его исход в свою пользу благодаря мастерству», — приводит слова Штёгера интернет-издание Sport1.
С немецким грандом «Кёльн» встретится 4 марта на своём поле.