Форвард «Ювентуса» Манджукич попал в сферу интересов «Галатасарая»

Нападающий Марио Манджукич, права на которого принадлежат «Ювентусу», входит в сферу интересов «Галатасарая». Хорватский наставник турецкого клуба Игор Тудор хочет видеть соотечественника в своей команде.
Football Italia пишет, что переход может состояться лишь в том случае, если «Галатасарай» по итогам сезона-2016/17 попадёт в Лигу чемпионов. Пока же команда занимает третью позицию. В «Галатасарае» 30-летнему Манджукичу готовы гарантировать стабильное место в основном составе. В случае перехода Марио Манджукич займёт место Лукаша Подольского, который летом покинет команду и продолжит карьеру в Японии.
Контракт хорватского нападающего с «Ювентусом» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Марио Манджукич принял участие в 24 матчах итальянской Серии А (19 в основном составе), забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.