«Штутгарт» решил расторгнуть контракт с Гросскройцем после драки в ночном клубе

Руководство «Штутгарта» отреагировало очень резко и однозначно на поведение полузащитника команды Кевина Гросскройца, сообщает Stuttgarter Zeitung.
Бывший футболист дортмундской «Боруссии» оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму.
28-летний футболист даже обратился в больницу. В ходе обследования врачи выявили у него ушиб ноги. Повреждение настолько серьёзное, что Гросскройц не может играть.
После этого с футболистом встретились представители клуба и после беседы с ним решили расторгнуть контракт.
Гросскройц пополнил ряды «Штутгарта» в 2016 году, подписав контракт до лета 2018 года.