Селюк: жаль, Гафар не забьёт «Спартаку»

18-летний нападающий «Балтики» Гафар получил дебютный вызов в сборную Буркина-Фасо, которой предстоит сыграть с Марокко (24 марта) и Нигерией (27 марта). Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Гафара, выразил сожаление в связи с тем, что в ФНЛ в марте не будет перерыва на матчи сборных. 23 марта «Балтику» ожидает гостевой матч со «Спартаком-2».
«Жаль, Гафар не забьёт „Спартаку“. Мне было бы интересно посмотреть на его дуэль с нападающим, которого „Спартак“ купил у „Порту“ за миллион евро. В таких странах, как Англия, Германия и Франция, федерации рассчитывают на то, что футболисты из низших лиг могут участвовать в играх за сборные, поэтому в этих чемпионатах сделаны соответствующие окна. А регламент ФНЛ, получается, подчёркивает невозможность приглашения в сборную игроков из этой лиги. Считаю, что зря. Наоборот, нужно приглашать молодых и талантливых игроков-«сборников», от этого уровень турнира только повысится», — сказал Селюк.