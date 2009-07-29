Коллер из-за травмы не поможет "Крыльям" в Ирландии
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Совершив шестичасовой перелёт по маршруту Самара — Дублин, «Крылья Советов» прибыли в столицу Ирландии. В составе самарцев два новичка команды — Роман Адамов и Станислав Иванов, которые не смогут принять участие в матче Лиги Европы, но вместе с командой из Ирландии сразу отправятся в Пермь, где 2 августа «Крылья» проведут матч чемпионата России с «Амкаром».
Не полетел в Ирландию нападающий «Крыльев Советов» Ян Коллер, который получил травму в последнем матче чемпионата с подмосковным «Сатурном». По прилёте, разместившись в гостинице «Клэрион Отель Дублин», самарцы провели предматчевую тренировку на стадионе «Ричмонд Парк», естественный газон которого все футболисты оценили как очень хороший.
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