Коллер из-за травмы не поможет "Крыльям" в Ирландии

Совершив шестичасовой перелёт по маршруту Самара — Дублин, «Крылья Советов» прибыли в столицу Ирландии. В составе самарцев два новичка команды — Роман Адамов и Станислав Иванов, которые не смогут принять участие в матче Лиги Европы, но вместе с командой из Ирландии сразу отправятся в Пермь, где 2 августа «Крылья» проведут матч чемпионата России с «Амкаром».

Не полетел в Ирландию нападающий «Крыльев Советов» Ян Коллер, который получил травму в последнем матче чемпионата с подмосковным «Сатурном». По прилёте, разместившись в гостинице «Клэрион Отель Дублин», самарцы провели предматчевую тренировку на стадионе «Ричмонд Парк», естественный газон которого все футболисты оценили как очень хороший.