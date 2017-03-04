10 футболистов «Барселоны» сдали допинг-пробы УЕФА

УЕФА 3 марта взял допинг-пробы у 10 футболистов «Барселоны», сообщает Sport.es. Анализы крови и мочи сдали Херард Пике, Серхи Роберто, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси.
Отметим, что УЕФА нередко берёт допинг-пробы у случайных футболистов команд, которые участвуют в Лиге чемпионов. «Барселона» на стадии 1/8 финала встречается с «ПСЖ». Первый матч в Париже каталонцы проиграли со счётом 0:4. Ответная встреча пройдёт на «Камп Ноу» 8 марта.