Кокорину предложили сдать машину в ломбард

Исполнительный директор VIP-автоломбарда предложил форварду «Зенита» Александру Кокорину взять в залог его автомобиль на срок лишения прав. 25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре в Москве инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»).
«Мы любим футбол и переживаем за Александра. У него сейчас и так много проблем, мы хотим помочь хотя бы с автомобилем. Сам он из Питера, машина в Москве, прав того и гляди лишат. А у нас крытый охраняемый европаркинг в центре Москвы. Мы не стремимся нажиться на футболисте, а лишь хотим помочь ему преодолеть непростой период в жизни. Мы готовы выдать Александру до 90 % от стоимости его автомобиля под самый низкий процент. Мы гарантируем сохранность автомобиля на весь период залога. Александр, в свою очередь, может распорядиться этой суммой на своё усмотрение. Например, слетать в отпуск, забыть о проблемах и сосредоточится на футболе, а через полгода вернуться за машиной со спокойной душой», — заявила исполнительный директор «Автоломбард 38» Александра Довбня
Компания заявляет, что уже связалась с представителями Кокорина, однако ответ футболиста пока не поступил.
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