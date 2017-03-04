«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30

В субботу, 4 марта, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом». Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут».
Ранее друг с другом команды встречались три раза. Два раза победу праздновали футболисты «Манчестер Юнайтед», а один раз сильнее оказывались игроки «Борнмута». Последняя встреча между командами состоялась в августе 2016 года и завершилась гостевой победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.