Дембеле: «Тоттенхэм» достаточно силён, чтобы бороться за трофеи

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Дембеле выразил мнение, что его клуб созрел для борьбы за трофеи.
«Главный тренер постоянно говорит о том, что им в клубе нужен определённый тип людей — чтобы все доверяли друг другу и становились большой семьёй. Почеттино хочет, чтобы мы боролись за команду, друг за друга и уважали существующие правила. Это создаёт хорошую атмосферу в команде. Мы считаем, что достаточно сильны, чтобы бороться за трофеи.
Я думаю, что бывают моменты, когда мы играем очень хорошо и доминируем в матчах с сильными клубами, поэтому, конечно, обидно осознавать, что в какой-то день всё валится из рук», — цитирует Дембеле Sky Sports.