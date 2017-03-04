Афонин: залог успеха «Оренбурга» — проделанная нами работа

Полузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Несмотря на счёт, думаю, игра была интересной. Мы использовали свои моменты, потому и выиграли. Всех поздравляю с победой, спасибо болельщикам, что пришли.
Думаю, залогом сегодняшнего успеха является работа, которую мы провели. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось», — сказал Афонин в интервью пресс-службе «Оренбурга».
Благодаря победе «Оренбург» (15 очков) поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (12) располагается на предпоследнем месте.