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Гончаренко: Луческу сказал, что «Зенит» владел преимуществом? Я этого не заметил

4 марта 2017, суббота. 19:02. Футбол
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 18-м туре РФПЛ.

«Стоит отметить, что сегодня была отличная атмосфера — полный бурлящий котёл, в такой атмосфере нельзя играть плохо. Сегодня было много единоборств, обе команды могли бы сыграть поострее в атаке, но во втором тайме мы лишились одного игрока, поэтому последние 20 минут нам было сложно атаковать.

Луческу сказал, что „Зенит“ владел преимуществом? Я этого не заметил, кроме последних минут, когда мы остались в меньшинстве.

Мне бы не хотелось скатываться к теме судейства, но скажу о том, что было на виду. Мы видели две игры „Зенита“ с „Андерлехтом“, там держался определённый ритм игры. Но если свисток раздаётся при каждом касании футболиста, который готов продолжать игру, то о каком накале можно говорить? К Понтусу нет претензий. Он привык играть агрессивно и всегда находится в единоборствах.

Как оцениваю игру Витиньо? Он много пропустил из-за травмы, как и Оланаре. Тем более есть разница, когда мы играем в два нападающих, а когда — в одного. Поэтому, возможно, нам сегодня не хватило в атаке», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Виктор Гончаренко Мирча Луческу
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4 марта 2017, суббота
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