Защитник «Борнмута»: я ударил Ибрагимовича ногой по лицу неумышленно

Защитник «Борнмута» Тайрон Мингс сообщил, что его удар ногой по голове форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в ходе матча АПЛ (1:1) не был умышленным. В одном из последующих эпизодов Ибрагимович ударил Мингса локтем.
«Ничего подобного, я бы этого никогда не сделал. Я так не играю. Я люблю играть с мячом. Ибрагимович — хороший игрок, физический сильный игрок. Я знал, что меня ждет. Сегодня на поле была битва», — цитирует Мингса Sky Sports.
Видео этих эпизодов можно посмотреть на YouTube.