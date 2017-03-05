Неймар: «Барселона» находится на подъёме перед игрой с «ПСЖ» и уверена в себе

Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал победу над «Сельтой» (5:0) в 26-м туре Примеры, а также поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая игра завершилась победой французского клуба со счётом 4:0.
«Я доволен победой и тем, как сегодня играла команда. „Барселона“ лидирует в чемпионате Испании и это придаёт уверенности.
В среду мы планируем показать хорошую игру. Мы будем бежать вперёд и бороться с „ПСЖ“ — посмотрим чем закончится эта игра. Очень важно, что наша команда находится на моральном подъёме и уверена в себе. Мы будем играть в футбол и получать от этого удовольствие, это философия „Барселоны“, — цитирует Неймара официальный сайт клуба.