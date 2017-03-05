Миральяс: Лукаку лучше Кейна, он сильнее и быстрее

Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс в преддверии гостевого матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» заявил, что его одноклубник Ромелу Лукаку превосходит конкурента по гонке бомбардиров Гарри Кейна, выступающего за «шпор». На данный момент на счету обоих форвардов по 17 голов, но бельгиец все мячи забивал с игры, а у англичанина четыре мяча забито с пенальти.
«На данный момент они оба находятся в отличной форме. Для меня Ром лучше. Он сильнее и быстрее. Это правда, что Кейн был лучшим бомбардиром Премьер-лиги в прошлом сезоне, но я надеюсь, что в этом году им сможет стать Ром. У Рома 17 голов, и я надеюсь, он сможет забить ещё 10-15. Если он станет лучшим бомбардиром, у нас есть шанс финишировать в первой пятёрке», — приводит слова Миральяса Liverpool Echo.