Румменигге: скорее всего, «Бавария» использует опцию выкупа Комана у «Ювентуса»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб склоняется к выкупу контракта форварда Кингсли Комана, права на которого принадлежат «Ювентусу». Ранее мюнхенский клуб был не уверен в целесообразности трансфера французского футболиста из-за его блёклой игры в первой половине сезона.
«Опция выкупа Комана действует до 30 апреля. У него были некоторые трудности после Евро-2016, однако в последнее время он вернулся на свой привычный уровень. Скорее всего, мы используем опцию выкупа», — цитирует Румменигге FourFourTwo.
«Бавария» имеет право выкупить Комана примерно за € 20 млн. В этом сезоне 20-летний форвард провёл 11 матчей в Бундеслиге и забил два гола.