«Крылья Советов» — «Локомотив»: Ари и Кверквелия выйдут в стартовом составе

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
С первых минут у «железнодорожников» на поле появятся новички команды Ари и Соломон Кверквелия.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.
Запасные: Абаев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Галаджан, Майкон, Шкулетич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Локомотив». Начало — в 14:00 мск.