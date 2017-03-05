«Терек» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

В воскресенье, 5 марта, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоится матч 18-го тура российской Премьер-Лиги между «Тереком» и «Уфой». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Терек» – «Уфа».
Встречу 05.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Карасёвым из Москвы.
Ранее друг с другом команды встречались шесть раз. Один матч завершился победой «Уфы», однажды команды сыграли вничью, и четыре раза сильнее оказались игроки «Терека». Матч первого круга между этими командами состоялся в августе прошлого года и завершился победой «Терека» со счётом 3:1.
В таблице российской Премьер-Лиги «Терек» (28 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Уфа» (25 очков) занимает восьмое место.