Гаджиев: «Амкар» сделал одну ошибку, которую нельзя допускать игрокам РФПЛ

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после поражения в Екатеринбурге от «Урала» (0:1) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Мнение может складываться из позитивных моментов и из ошибок. Ошибку, которую нельзя допускать игрокам РФПЛ, мы сделали, и это сказалось на результат. Да, ошибались и в атаке, но поле было сложное, и создавать на нём непросто. До пропущенного гола создавали, но не забили — это бывает и с хорошими футболистами. «Урал» сыграл строго, хорошо, и после гола мы ничего не смогли сделать. Были подходы, но реальных шансов отыграться почти не было. Я оцениваю игру своей команды отрицательно. В некоторых ситуациях мы нарушали элементарные футбольные законы.
Ваша команда потеряла титул хозяина Урала? А то, может, нужно организовать турнир и выяснить это – Екатеринбург, Пермь, Уфа, Оренбург, Тюмень… У нас в 17-м году все хозяева исчезли. Народ – хозяин. «Урал» много делает для развития футбола в своём регионе. Сейчас даже больше, чем «Амкар». У вас больше сделано для развития игры в последние годы, и сейчас Екатеринбург продвигает развитие игры. А турнир такой — он не помешает, возможно: никто из уральских команд не играет в еврокубках, так что такой турнир был бы полезен», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».