Гол Тевеса помог «Шанхай Шэньхуа» разгромить «Цзянсу Сунин»

В матче стартового тура китайской Суперлиги сезона-2017 «Шанхай Шэньхуа» на своём поле одержал разгромную победу со счётом 4:0 над «Цзянсу Сунин».
В своём первом же матче в китайском чемпионате голом отметился Карлос Тевес, реализовавший пенальти. Также на счету аргентинца две голевые передачи.
В другом матче тура действующий чемпион страны «Гуанчжоу Эвергранд» на своём поле победил «Бэйцзин Гоань», забив победный мяч на 87-й минуте.
«Хэбей Чайна Форчун» под руководством Мануэля Пеллегрини в гостях сыграл вничью с «Хэнань Цзянье».