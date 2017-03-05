Сёмин: Лёша Миранчук всегда правильно относился к делу в любой ситуации

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РФПЛ и похвалил полузащитника Алексея Миранчука, забившего третий мяч команды.
«Игра начиналась сложно. Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне — практически ничего не позволили сопернику. Из-за переноса матча на стадионе не было футбольной атмосферы. Нужно отдать должное обеим командам, которые находили мотивацию и сражались. Но футбол при пустых трибунах никому не нужен. После кубкового матча мы сделали несколько перестановок. Кверквелия, Баринов и Ари вышли в старте, действовали хорошо и полезно. Соломон выиграл множество верховых единоборств.
Миранчук? Лёша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет, и играет хорошо», — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».