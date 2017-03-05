Хамес: я хочу остаться и всегда играть в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес вновь отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. По ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно предрекали, что Родригес наверняка покинет испанский гранд по окончании сезона из-за нехватки игровой практики.
«Когда мне предоставляют возможность, стараюсь показать себя как можно лучше. Я думаю только об этом. Хочу всегда играть в „Реале“. Разумеется, в жизни и в футболе невозможно знать, что случится в будущем. Но я хочу остаться здесь», — цитирует Хамеcа As.