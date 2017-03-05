Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Эвертон»

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Гарри Кейн, а ещё один мяч в концовке забил Деле Алли. За «Эвертон» отличились Ромелу Лукаку и Эннер Валенсия.
Благодаря голу Лукаку вышел на первое место в списке игроков «Эвертона», которые забили наибольшее количество мячей в Премьер-лиге. На счету бельгийца теперь 61 гол, а у предыдущего лидера списка шотландца Данкана Фергюсона, который теперь входит в тренерский штаб клуба, осталось 60.
«Тоттенхэм» (56 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (44) располагается на седьмой строчке.