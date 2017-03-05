Гвардиола: я не люблю отходить к своей штрафной при счёте 2:0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Сандерлендом» в выездном матче 27-го тура АПЛ (2:0).
«Мы очень довольны, потому что играли хорошо, первый гол получился отличным. Было важно уйти на перерыв при счёте 1:0. Если бы хозяева повели при такой невероятной атмосфере на стадионе, нам пришлось бы трудно. В последние 25 минут мои игроки катали мяч, не отдавая его сопернику. Я не люблю защищать результат и отходить к своей штрафной. Это нормально при счете 3:0 или 4:0, но не при 2:0.
Зане с каждым днём становится всё лучше. Кое-что ещё нужно исправить, но ему только 21 год. Лерой — очень умный и приятный парень. Мы здесь для того, чтобы помочь ему стать тем, кем он может стать», — сказал Гвардиола в эфире BBC Sport.