Глушаков: я не пожал руку Каррере? Он был в игре, не надо тут раздувать

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, получивший повреждение в выездном матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2), призвал не раздувать скандал в связи с тем, что он не обменялся рукопожатием с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой после замены.
«Ничего, нормально себя чувствую. Завтра МРТ будет — всё понятно тогда станет. Сказал Каррере о боли, он ответил: «Сыграй, сколько сможешь».
Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошёл, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку. Меня заменили по травме, тренер знал это ещё в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».