«Боруссия» Д поддержала Гросскройца после того, как «Штутгарт» расстался с ним

Руководство дортмундской «Боруссии» выступило со словами поддержки в адрес бывшего полузащитника команды Кевина Гросскройца, последним клубом которого был «Штутгарт». Руководство «Штутгарта» после последних событий приняло решение расстаться с игроком, а на странице «Боруссии» в социальной сети «Твиттер» появились следующие слова: «Одно дело – совершить ошибку, и другое – взять на себя ответственность за это. Мужества и много сил тебе и твоей семье».
Гросскройц оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения.