Бернат: Анчелотти – само спокойствие, он никогда не нервничает

Защитник мюнхенской «Баварии» Хуан Бернат поделился мнением о работе главного тренера команды Карло Анчелотти, который возглавил её перед стартом нынешнего сезона, сменив Хосепа Гвардиолу. Испанский футболист отметил не только профессиональные, но и человеческие качества итальянского специалиста.
«Характер Анчелотти никогда не менялся. Он обладает огромным опытом. Карло — само спокойствие, он никогда не нервничает. И тренер старается каждый день это спокойствие и ровное настроение передать своим футболистам», — приводит слова Берната tz.