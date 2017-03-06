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Бернат: Анчелотти – само спокойствие, он никогда не нервничает

6 марта 2017, понедельник. 10:22. Футбол
Защитник мюнхенской «Баварии» Хуан Бернат поделился мнением о работе главного тренера команды Карло Анчелотти, который возглавил её перед стартом нынешнего сезона, сменив Хосепа Гвардиолу. Испанский футболист отметил не только профессиональные, но и человеческие качества итальянского специалиста.

«Характер Анчелотти никогда не менялся. Он обладает огромным опытом. Карло — само спокойствие, он никогда не нервничает. И тренер старается каждый день это спокойствие и ровное настроение передать своим футболистам», — приводит слова Берната tz.
Источник: TZ Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Хуан Бернат
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6 марта 2017, понедельник
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