Грасия: шучу, называя переводчика «Рубина» не Артуром, а Артуриньо

«Артур для меня очень важный человек, потому что он что-то вроде моего голоса. Думаю, что он выполняет очень сложную и хорошую работу. Видео, которое сняли в Испании, стало новостью во всех телевыпусках в Испании. Эта работа, которую выполняет хороший переводчик. Я уже шучу, называя его не Артуром, а Артуриньо.
Есть ли у него задатки тренера? Не знаю. Нужно спросить у него. Но думаю, что нет, он не хочет стать тренером. Замолвить словечко в низших лигах Испании? Я думаю, что ему хорошо в своем городе, что он очень любит свой город и не готов уехать», — цитирует Грасию «Реальное время».