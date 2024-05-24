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Аллегри подаст в суд на «Ювентус» из-за невыплаты ему зарплаты в размере € 9 млн — FI

Аллегри подаст в суд на «Ювентус» из-за невыплаты ему зарплаты в размере € 9 млн — FI
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен подать в суд на туринский клуб из-за того, что он отказывается выплатить ему оставшуюся по контракту часть зарплаты, составляющую € 9 млн. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, адвокаты Аллегри уже работают над оспариванием решения Аллегри в суде.

Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» уволил Аллегри по причине «неподобающего поведения», что юридически позволяет туринскому клубу не выплачивать ему заработную плату за весь следующий год. Напомним, контракт итальянского специалиста был рассчитан до лета 2025 года. Однако представители итальянского тренера не согласны с данной позицией «Ювентуса».

Напомним, на 90+3-й минуте финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (0:1) Аллегри остался крайне недоволен тем, что арбитр матча Фабио Мареска не сразу зафиксировал нарушение на защитнике «Ювентуса» Бремере. После этого итальянский специалист сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо, за что получил красную карточку.

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