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«Дженоа» неожиданно одержал победу над «Болоньей» в 38-м туре Серии А

«Дженоа» неожиданно одержал победу над «Болоньей» в 38-м туре Серии А
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Завершился матч 38-й тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 2:0.

Италия - Серия А . 38-й тур
24 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Малиновский – 13'     2:0 Оливейра – 59'    

На 13-й минуте открыл счёт полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий Витор Оливейра удвоил счёт.

«Дженоа» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 38 матчей. «Болонья» находится на третьей строчке, заработав 68 очков после такого же количества проведённых игр. «Красно-синие» впервые за 60 лет сыграют в Лиге чемпионов. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (92).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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