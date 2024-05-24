«Дженоа» неожиданно одержал победу над «Болоньей» в 38-м туре Серии А

Завершился матч 38-й тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 2:0.

На 13-й минуте открыл счёт полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий Витор Оливейра удвоил счёт.

«Дженоа» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 38 матчей. «Болонья» находится на третьей строчке, заработав 68 очков после такого же количества проведённых игр. «Красно-синие» впервые за 60 лет сыграют в Лиге чемпионов. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (92).