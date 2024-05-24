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Игроком «Кристал Пэлас» Олисе интересуются два клуба АПЛ — Фабрицио Романо

Игроком «Кристал Пэлас» Олисе интересуются два клуба АПЛ — Фабрицио Романо
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22-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе хотят приобрести сразу два клуба английской Премьер-лиги, сообщает знаменитый журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, за игрока «орлов» борются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Олисе присоединился к «Кристал Пэлас» в июле 2021 года, перейдя из «Рединга» за € 9,3 млн. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. В этом сезоне футболист сыграл 19 матчей в АПЛ, записав на свой счёт 10 голов и шесть результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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