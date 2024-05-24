В «Барселоне» надеются, что Хави откажется от компенсации за увольнение — AS

«Барселона» обязана выплатить € 15 млн за увольнение главного тренера каталонского клуба Хави. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Хави получит только половину этой суммы, другая половина будет выплачена персоналу «Барселоны». Подчёркивается, что ввиду сложного финансового положения «Барселоны» её руководство рассчитывает, что испанский специалист откажется от своей доли. В таком случае сине-гранатовым придётся выплатить только € 7,5 млн.

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В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за один тур до окончания чемпионата на 12 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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