Глушаков из-за травмы не поможет «Спартаку» в матче с «Анжи»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прошёл медицинское обследование в связи с травмой, полученной им во вчерашнем матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2). Полузащитник был заменён на 82-й минуте.
«У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи», — пояснил глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, слова которого приводятся на официальном сайте московского клуба.
Матч „Спартак“ — »Анжи" состоится на стадионе «Открытие Арена» 12 марта. Начало — в 16:30 мск.
Болеешь за «Анжи»? Возьми любимых игроков махачкалинского клуба в свою команду!