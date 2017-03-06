Юрист Ерёменко: после получения полного текста решения УЕФА обратимся в CAS

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, прокомментировал решение УЕФА отклонить апелляцию по уменьшению срока дисквалификации футболиста. По словам юриста, апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) будет подана после того, как будет получен полный текст решения УЕФА.
29-летний Ерёменко 18 ноября был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая рассматривалась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 2 марта.
«Дело достаточно сложное, поэтому каких-то особенных ожиданий не было. Разумеется, хотелось, чтобы нас услышали, но мы всегда держали в голове третью инстанцию – суд в Лозанне. После того как получим полный текст решения, обязательно обратимся в суд в Лозанне», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.