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Капитану «Атлетико» Габи потребуется операция из-за перелома двух пальцев руки

6 марта 2017, понедельник. 16:21. Футбол
Полузащитник «Атлетико» Габи может пропустить некоторое время из-за бытовой травмы. Football Espana пишет, что 33-летний футболист сломал два пальца на правой руке, но подробности данного инцидента неизвестны.

В матче чемпионата Испании против «Валенсии» (3:0) Габи вышел на поле с повязкой на руке, отыграл 90 минут, после чего был отправлен в больницу. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

Габи, скорее всего, пропустит матч 27-го тура испанской Примеры с «Гранадой», который состоится 11 марта, но должен восстановиться к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером», которая пройдёт в Мадриде 15 марта.
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Фернандес Габи Травмы — футбол
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