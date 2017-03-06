Капитану «Атлетико» Габи потребуется операция из-за перелома двух пальцев руки

Полузащитник «Атлетико» Габи может пропустить некоторое время из-за бытовой травмы. Football Espana пишет, что 33-летний футболист сломал два пальца на правой руке, но подробности данного инцидента неизвестны.
В матче чемпионата Испании против «Валенсии» (3:0) Габи вышел на поле с повязкой на руке, отыграл 90 минут, после чего был отправлен в больницу. В ближайшее время футболист будет прооперирован.
Габи, скорее всего, пропустит матч 27-го тура испанской Примеры с «Гранадой», который состоится 11 марта, но должен восстановиться к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером», которая пройдёт в Мадриде 15 марта.