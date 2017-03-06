Вратарь «Стока» Батлэнд залечил травму, из-за которой пропустил 7 месяцев

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд сообщил, что полностью залечил травму лодыжки и в ближайшее время вернётся на поле.
«Я полностью восстановился, всё хорошо. Мне уже не терпится вернуться и вновь выйти на поле», — цитирует Батлэнда Sky Sports.
Батлэнд сломал лодыжку в марте прошлого года в матче за сборную Англии. Изначально сообщалось, что вратарю потребуется на восстановление около трёх месяцев, однако этот процесс затянулся, и летом голкипер снова выбыл из строя.
Без Батлэнда «Сток» пропустил 40 голов в 27 матчах этого сезона АПЛ.