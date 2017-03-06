Канчельскис: я ожидал от «Краснодара» и «Спартака» гораздо худшего футбола

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).
«До игры я предсказал ничью. Ничья и случилась. Причём я говорил, что голы будут забиты обязательно. Но я ожидал несколько иной игры. Гораздо худшей. Качество футбола меня очень сильно удивило. Обе команды показали футбол очень высокого уровня. Никак не думал, что будет такой интересный матч. Игроки обеих команд просто молодцы! Надеюсь, что это был не разовый всплеск», — цитирует Канчельскиса «Аргументы недели».