Шунин: первое место в ФНЛ по итогам сезона — это трофей не уровня «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды, которая уверенно движется к возвращению в РФПЛ. Бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ, потерпев всего два поражения в 24 проведённых матчах.
«Настолько позитивную атмосферу в команде помню только в 2008-м, когда «Динамо» завоевало бронзу. Сейчас я выхожу на тренировку с удовольствием, встречаюсь со всеми ребятами, как с близкими друзьями. Никто не держит на кого-то зла, нет людей, которые радуются поражениям команды. Все мы нацелены на одно — выйти в Премьер-Лигу, доказать, что вылет в ФНЛ — большая ошибка.
Первое место в ФНЛ по итогам сезона — это тоже трофей, хотя он и не соответствует статусу нашего клуба. У «Динамо» должны быть другие цели, и мы будем за них биться в следующем сезоне. Но нынешний этап тоже надо пройти, заняв первое место в ФНЛ. Мне неважно, сколько я сыграю сухих игр, меньше ли всех мы пропустим. У меня есть только одна цель — выйти в РФПЛ. Не хочу видеть «Динамо» в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Шуниным читайте на «Чемпионате» в скором времени.