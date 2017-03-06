Карпин: у Ари есть одна проблема – желание играть. У него это ещё с Нидерландов

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о нападающем Ари, который этой зимой перешёл на правах аренды из «Краснодара» в «Локомотив». Бразильский футболист в 2010 году перешёл в «Спартак», в котором работал Карпин, из клуба «АЗ Алкмар».
«Ари не только пришёл ко мне в «Спартак», но и ушёл из него при мне. Он может помочь «Локомотиву», особенно в матчах против команд, которые играют в закрытый футбол. У Ари есть одна проблема – желание играть. Его постоянно нужно мотивировать. Такая проблема у него ещё с Нидерландов, откуда он приехал, такое же было и в «Спартаке». В таких ситуациях остаётся только сажать его на скамейку.
Бывало в «Спартаке», что он и опаздывал на сборы, и нарушал дисциплину. Однажды он вернулся из отпуска в Бразилии с каким-то укусом комара или мухи, из-за чего оказался в лазарете. После этого ещё просил € 3 млн за продление контракта со «Спартаком». Затем ушёл в «Краснодар», где с ним случилось примерно то же самое – он снизил к себе требования», — сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».