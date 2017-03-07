Билич: если ошибаешься в матче с «Челси», то жди неприятностей

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал поражение команды от «Челси» (1:2) в домашнем матче 27-го тура Премьер-лиги.
«Победа „Челси“ справедлива. Если хочешь обыграть эту команду, то должен надеяться на её ошибки и использовать их. Если же ты сам ошибаешься, то жди неприятностей. Я разочарован. Мы хорошо начали встречу и создавали остроту на фланге, но нам не хватало игроков в чужой штрафной. Затем допустили глупую ошибку в позиции, когда нельзя было терять мяч. Если не считать этот эпизод, в целом я доволен первым таймом. Во втором опять мы подарили „Челси“ простой гол. Если говорить откровенно, то все их контратаки выглядели опасными», — приводит слова Билича BBC.