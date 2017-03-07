Средняя посещаемость 18-го тура РФПЛ составила 12 361 человек

В общей сложности на восьми матчах 18-го тура РФПЛ побывали 98 893 человека, в среднем — 12 361 человек на игре.
Рекорд посещаемости сезона был установлен в 6-м туре, когда на восьми матчах побывали 125 841 человек, в среднем — 15 730 на игре.
Посещаемость матчей 18-го тура РФПЛ
«Томь» — «Ростов» — 8 283
«Оренбург» — «Арсенал» — 4232
«Урал» — «Амкар» — 4570
«ЦСКА» — «Зенит» — 26 800
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1055
«Краснодар» — «Спартак» — 31 250
«Терек» — «Уфа» — 17 753
«Анжи» — «Рубин» — 4950