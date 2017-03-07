В «Реале» рассчитывают на Хамеса и уверены, что он не покинет клуб

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» рассчитывают на полузащитника Хамеса Родригеса и не хотят расставаться с ним, сообщает Marca.
Кроме того, в «Королевском клубе» уверены, что и сам футболист сборной Колумбии не намерен менять клубную прописку. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан считает, что в ближайшие годы Родригес будет играть очень важную роль для команды.
Ранее испанские СМИ неоднократно сообщали, что Родригес намерен покинуть свой нынешний клуб из-за нехватки игровой практики. «Реал» провёл в Примере 25 матчей, а сам Родригес принял участие в 13 играх, выйдя на поле в стартовом составе в 6 встречах. Игрок отметился 2 голами и 5 голевыми пасами.