Маттеус удивлён назначением Коркута на пост главного тренера «Байера»

Бывший игрок миланского «Интера» и мюнхенской «Баварии» Лoтар Маттеус прокомментировал назначение Тайфуна Коркута на пост главного тренера леверкузенского «Байера». У руля команды он сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта.
«Назначение Коркута несколько удивило, поскольку у «Байера» очень высокие требования, а нынешний тренер команды – немного неопытный специалист. Он работал с некоторыми молодёжными командами. Но ему дали шанс, поскольку верят в него. И это шанс не только для него, но и для самого клуба», — цитирует Маттеуса Sky.
«Байер» в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах.
Команда из Леверкузена также участвует в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Байер» дома проиграл со счётом 2:4 «Атлетико».