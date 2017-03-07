Дюгарри: Иньесту, Хави и Месси не приняли бы в футбольную школу во Франции

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал систему критериев национального футбола, применяемых к молодым футболистам. В связи с этим Дюгарри упомянул бывшего полузащитника «Барселоны» Хави Эрнандеса, хавбека каталонской команды Андреса Иньесту и нападающего Лионеля Месси.
«Это реальность французского футбола. Ещё несколько лет назад Иньесту, Хави и Месси даже не приняли бы в футбольную школу во Франции. Была система селекции игроков, которые должны были быть сильны физически. Это была некоего рода мода. Думаю, что это сохранилось в центрах формирования игроков. Мы не хотим скоростных игроков, техничные футболисты созидательного плана менее важны», — цитирует Дюгарри SFR Sport.