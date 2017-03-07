Гинер: какова мотивационная часть по «делу Ерёменко»? Я что, юрист?

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение УЕФА отклонить апелляцию по делу полузащитника «армейцев» Романа Ерёменко.
Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая рассматривалась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 2 марта.
«Решение по Ерёменко оставили таким же. Оставили и оставили. Какова мотивационная часть? Я что, юрист? Мне незнакомы два слова „мотивационное“ и „какова“. У Романа есть юрист, плюс клубный юрист занимается этим вопросом. Я могу знать только то, что подаётся апелляция и какое решение принято», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.